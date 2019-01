Współpracujący z Episkopatem Instytut posługuje się dwoma współczynnikami, które określają pobożność Polaków. Nazywa je dominicantes i communicantes. Pierwszy określa, ile osób bierze udział w niedzielnej mszy, a drugi – ile przystępuje do komunii.

W 2017 r. pierwszy wskaźnik wyniósł 38,3 proc. a drugi 17 proc. Jest to więc niewielki wzrost obu współczynników w porównaniu do poprzedniego roku: wtedy było to odpowiednio 36,7 i 16 proc.

Badanie – choć przeprowadzone na olbrzymiej próbie – obejmuje jedną październikową niedzielę. Proboszczowie z ponad 10 tys. polskich parafii mają tego dnia obowiązek policzyć, ilu wiernych przyszło na mszę i przyjęło komunię.

Swój wynik proboszczowie porównują z liczbą tzw. katolików zobowiązanych do praktyk. Z obowiązku są wyłączone dzieci, które nie skończyły siedmiu lat, a także osoby starsze, które mają problem z poruszaniem się. ISKK przyjął odgórnie, że te dwie grupy to 18 proc. katolików.